Van'daki camilerin bahçesine oturma bankları bırakılıyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 1400 caminin bahçesine 7 bin oturma bankı bırakılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, alan büyüklüklerine göre camilerin bahçe ve avlularına banklar yerleştirerek montajlarını yapıyor.

Cami cemaatinin talebi üzerine başlatılan çalışma kapsamında yıl sonuna kadar kent genelindeki 1400 caminin avlusuna 7 bin bankın monte edilmesi hedefleniyor.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatı doğrultusunda İl Müftülüğü ile yapılan protokol kapsamında camilerin avlularına ve ortak kullanım alanlarına banklar bıraktıklarını belirtti.

Kaptanoğlu, 5 ekiple çalışarak bankların kurulumunu büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

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