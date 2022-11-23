Yolları köy okulunda kesişen çift Van'da omuz omuza görev yapıyor

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Gevaş ilçesindeki ilkokulda görev yapan Konyalı Abdullah ve Ankaralı Sibel Çiçek, hayatlarını birleştirmelerine vesile olan okulda öğrencilerin başarısı için omuz omuza çalışıyor.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki kırsal Bağlama Mahallesi'ndeki okulda 6 yıl önce tek öğretmen olarak göreve başlayan Abdullah Çiçek, bir yandan öğrencilerin eğitimiyle ilgilenirken diğer yandan da okul çağındaki çocukların tespiti için alan taraması yaptı.

Müdür yetkili öğretmen, yaptığı araştırma sonucu mahallede okul öncesi eğitim çağında 10 çocuğun olduğunu tespit ederek okula ana sınıfı açılmasını sağladı.

Abdullah öğretmen ile ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Sibel Türkeş'in yolu, 4 yıl önce Bağlama'daki köy okulunda kesişti.

Öğrencilerin başarısı için birlikte mücadele eden, okulun eksiklerinin giderilmesinde birbirlerine yardımcı olan iki öğretmen, bir süre sonra aralarında başlayan sevgiyi evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Ağustos ayında nikah masasına oturan çift, tanışıp mutlu bir yuva kurmalarına vesile olan Bağlama İlkokulu'nda omuz omuza görev yapıyor. Çiçek çifti, kırsal bölgede görev yapmanın zorluklarına birlikte göğüs gererek öğrencilerinin başarısı için emek harcıyor.

Abdullah Çiçek, AA muhabirine, göreve başladığı gün okulda tek öğretmen olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Mahalledeki çocuklar için ana sınıfı açılmasına yönelik çalışma yürüttüğünü anlatan Çiçek, "Atamalar esnasında bizi arayıp okulun durumunu soranlar oldu. Arayanlardan biri de Sibel hocamızdı. 6. tercihine okulumuzu yazmıştı ve buraya atandı. Tanışmamız bu şekilde oldu. Birlikte görev yaptık. Muhtarımız, 'Hocam siz de bekarsınız öğretmenimiz de' diyerek güzel bir yakıştırma yaptı. Biz de 'nasip' dedik. Okulda müdür ve öğretmen ilişkisi her zaman olması gereken gibi oldu. Nasip oldu ve evlendik." dedi.

- "Lojmanı sinema ve kütüphaneye dönüştürmeyi düşünüyoruz"

Okulu sahiplenmenin, sorunları benimseyerek çözümü için çaba göstermenin önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti:

"Çok eksiklerimiz vardı. Okul duvarlarımız yıkılmış, tuvaletlerimiz hasarlıydı. Bu yıl Valiliğimiz bize çok büyük imkanlar sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu konunun üzerine düştü. Okula gelen malzemelerle imece usulüyle sorunları giderdik. Okulumuzun eksiklerini birlikte tamamladık. Parke taşı talebimiz var, bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimiz üşümesin diye sobayı birlikte yakıyoruz, temizliği yapıyoruz. Velilerimiz sağ olsun bize destek oluyor. Bazı eksiklerimiz konusunda da hayırseverlerden yardım istiyoruz. İnternetimiz var, akıllı tahtamız da olsa daha iyi olur. Kullanılmayan lojmanı çocuklar için sinema salonu ve kütüphaneye dönüştürmeyi düşünüyoruz. Çocukların sinema ile tanışmasını, kütüphane ortamında ders çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Mahalle sakinleriyle de bir aile gibi olduk. Bizi sahiplendiler, hiç yabancılık çekmiyoruz."

Ankara'dan 4 yıl önce atanan Sibel Çiçek ise okulun eksiklerinin giderilmesi için eşiyle ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Mahalle sakinleriyle çok sıcak ilişkilerinin olduğunu dile getiren Sibel öğretmen, şunları kaydetti:

"Sobayla ilk defa burada tanıştım. Başlarda çok zorlandım, soba yakmayı bilmiyordum, eşim öğretti. Elimizden geldiğince çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mahalle sakinleri de yardımcı oluyor. Buradan gittiğimizde de okulun daha iyi eğitim verilebilir seviyeye gelmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda büyük destekler veriyor, yeni materyaller gönderiyor. Ana sınıfı sadece sıra ve masaların olacağı bir yer değil, oyuncağa da diğer malzemelere de ihtiyacımız var. Okula çok katkı sağladık, bundan sonra da elimizden geldiğince sağlayacağız. Çevre düzenlemesinden iç malzemeye, boyasına kadar her şeyi birlikte yaptık. Doğada birlikte dersler işledik. Hem önce hem de evlendikten sonra eşim bana çok yardımcı oldu. Her zaman birlikteydik aslında. Bizi birbirimize yaklaştıran biraz da bu oldu."

- "Çok çalışkan ve cana yakınlar"

Mahalle Muhtarı Hayrullah Yarış da öğretmenlerin okulun boyasından çevre duvarına kadar tüm eksiklerini giderdiklerine işaret ederek, "Çok çalışkan ve cana yakınlar. Artık bizim bir parçamız gibi oldular. Herkes öğrencilerini rahatlıkla okula gönderiyor. Çocuklarımızla çok iyi ilgileniyorlar. İkisini birbirlerine çok yakıştırdık. Aramızda konuşurken 'Keşke evlenseler' diyorduk. Aradan çok geçmeden evleneceklerini söylediler, çok sevindik. Allah mutluluklarını daim etsin." ifadelerini kullandı.

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