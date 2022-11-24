Van'da öğrenciler öğretmenlerini şiir ve konfetilerle karşıladı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, sabah okula gelen öğretmenlerini şiir ve konfetilerle karşıladı.

Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine farklı bir kutlama programı hazırladı.

Sabah okul girişinde bekleyen öğrenci, öğretmenleri durdurarak şiir okudu. Bu sırada koridorda saklanan diğer öğrenciler de konfeti ve alkışlarla öğretmenlerini karşıladı.

Öğrenciler, daha sonra karanfil hediye ettikleri öğretmenlerinin gününü kutladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hülya Yöntem, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerinin hazırladığı kutlama etkinliğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Öğrencilere teşekkür eden Yöntem, "Okula geldiğimizde bir öğrenci şiir okudu. Arkadaşları da saklandıkları yerde ona eşlik ediyordu. Bir o anda ayağı kalkarak konfetiler ve alkışlar eşliğinde günümüzü kutladılar. İnanılmaz bir mutluluk yaşattılar. Öğrencilerimiz bizlere bir kez daha 'İyi ki öğretmen olmuşuz' dedirttiler. Tüm öğretmenlerimizin günün kutluyor, şehit öğretmenlerimizin ailelerine sabır diliyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Hiranur Aydın da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla farklı bir kutlama programı hazırlamak istediklerini belirterek, "Bu hayatta en çok değeri vermemiz gerekenlerden biri de öğretmenlerimiz. 7 yaşından beri öğretmenlerimiz tarafından eğitiliyoruz. Her konuda onlara minnettarız." dedi.

Rabia Bakan da "Öğretmenlerimiz bizi karanlıktan aydınlığa ulaştıran birer kılavuz. Bundan dolayı öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Onları çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.