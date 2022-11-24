Başkale'de öğretmenler kullanılmayan konteyneri kütüphaneye dönüştürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde görevli öğretmenler, kullanılmayan konteyneri, öğrencileri için kütüphane haline getirdi.

Başkale İlkokulu'ndaki öğretmeler, İran'da 23 Şubat 2020'de yaşanan sarsıntıdan etkilenen mahallelere bırakılan ancak zamanla kullanılmayan konteyneri kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı.

Kaymakamlık, belediye ve velilerin desteğiyle mahalleden alınan konteynerin okulun bahçesine yerleştirilmesini sağlayan öğretmenler, eksiklerini tamamlayıp içine paletlerden oturaklar yaptı, kitaplar ve zeka oyunları bıraktı.

"Düşyeri Çocuk Kütüphanesi" adı verilen kütüphanenin açılışını, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik yaptı.

Kütüphanede öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek kitap okuyan Çelik, öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mesut Bozkurt, okula bir kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kullanılmayan konteynerleri geri dönüşüm kapsamında değerlendirdiklerini anlatan Bozkurt, "Öğretmenler ve velilerimizle birlikte çalıştık. Her kitap, farklı bir dünyadır. Güzel ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın okuyan, üreten ve vatanına hayırlı evlat olmaları tek dileğimizdir. Başkale İlkokulu olarak yaptığımız bu projenin amacına ulaşacağını umuyoruz. Bu süreçte bize destek veren Kaymakamımız, okul aile birliği üyelerimiz ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.