Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "hayvan sevgisi" eğitimi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak amacıyla eğitim çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okullara giden veteriner hekimler, verdikleri eğitimlerle hem hayvanlara karşı farkındalık oluşturuyor hem de bu konuda yapılması gerekenler hakkında öğrenci ve öğretmenleri bilgilendiriyor.



Bu kapsamda Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokuluna giden ekipler, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bilgiler verdi.

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