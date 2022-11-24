Van'da ödüllü akademisyenin yeni hedefi güçlü yakıt pilleri tasarlamak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da ödüllü akademisyenin yeni hedefi güçlü yakıt pilleri tasarlamak

AA

Van'da ödüllü akademisyenin yeni hedefi güçlü yakıt pilleri tasarlamak

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Yakıt pillerindeki membran ve katalizörlerin daha düşük maliyet ve yüksek verimle üretilmesine ilişkin çalışmasıyla "Yılın Doktora Tezi Ödülü"nü kazanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Berdan Ulaş, şimdi de güçlü yakıt pilleri tasarlamayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "2022 Üstün Başarı Ödülleri" yarışmasına "PEM Yakıt Pilleri için Anot Katalizör ve Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Pili Uygulamaları" teziyle katılan Ulaş, "Fen ve Mühendislik Bilimleri" kategorisinde birincilik kazandı.

Ödülünü 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Ulaş, AA muhabirine, yaptığı çalışmayla yakıt pillerinin en maliyetli iki öğesi olan membran ve katalizörlerin daha düşük maliyet ve daha yüksek verimle nasıl üretilebileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Danışman hocalarıyla birlikte, hidrojen enerjisi uygulamalarından biri olan yakıt pilleri üzerine hazırladığı tezinin ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduğunu belirten Ulaş, çalışmanın Türkiye'nin enerji konusundaki projeksiyonlarına katkı sunacağını ifade etti.

- "Tez çalışmam hakemli uluslararası dergilerde yayımlandı"

Nüfusun artması ve sanayileşme nedeniyle artan enerji ihtiyacının tükenmekte olan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar ile karşılanmasının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Ulaş, Hidrojen'in, çevre dostu, kolaylıkla bulunabilen, yüksek veriminden dolayı fosil yakıtların yerine kullanılabilecek önemli bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Yakıt pillerinin de hidrojenden elektrik üretebilen cihazlar olduğunu anlatan Ulaş, şu bilgileri verdi:

"Elektrikli araçlar için ihtiyaç duyulan lityum, nikel ve kobalt gibi malzemelerin tedarik sorunu, yakıt pillerinin gelecekteki kullanımının yaygınlaşacağının ipuçlarını vermektedir. Yakıt pilleri pahalı bir teknoloji olduğu için ülkemizde de çeşitli araştırma grupları daha ekonomik ve yüksek verimde yakıt pillerinin ticarileşebilmesi için çalışma yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bünyesinde hidrojen yakıt pilleri ile tasarlanan yakıt pilli araç projesi üzerine çalışmalar devam ediyor. Yürüttüğümüz tez çalışmasında, yakıt pillerinin en maliyetli iki öğesi olan membranlar ve katalizörlerin düşük maliyetle ve yüksek verimle üretilerek yakıt pillerinin ticarileşmesi hususuna önemli bir katkı sağlamıştır. Bu çalışma yüksek etki değerine sahip uluslararası dergilerde 7 araştırma makalesi, hakemli uluslararası dergilerde derleme makale, uluslararası kongrelerde 7 bildiri olarak yayımlandı. Van YYÜ'de hazırlanan bir tezin YÖK tarafından ödüle layık görülmesi, Cumhurbaşkanı'mızdan ödülü almak benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu."

Enerji ithalatının ülkede büyük bir maliyete neden olduğunu aktaran Ulaş, "Kendi enerjimizi üretmek adına hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında yapılan çalışmalar çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonunda da bu konu yer almaktadır. Türkiye'deki enerji açığının orta ve uzun vadede yakıt pilleriyle, bu pillerin göstereceği yüksek potansiyelle çözüleceğine inanıyorum. Yakıt pilleri telefon ve bilgisayar gibi portatif cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. Yakıt pillerinin düşük maliyet ve daha yüksek verimde üretilerek ticarileşmesini hedefliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da daha yüksek güç yoğunluğuna sahip yakıt pillerinin tasarlanması için çalışmamız devam edecek. Bu konuda proje hazırlayarak üniversitemize sunacağız." diye konuştu.

- "İlk kez dünya üniversiteleri sıralamasına girdik"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise elde edilen başarının bir tesadüf olmadığını, bu tür çalışmalara gereken desteği her zaman verdiklerini belirtti.

Üniversitenin güçlü ve genç bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Şevli, şunları söyledi:

"2019'da bir akademisyenimiz Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Geçen yıl Eczacılık Fakültesinden bir öğretim üyemiz 'Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı'nda (TÜBA-GEBİP) ödül aldı. Hocamız Berdan Ulaş'ın hazırladığı tez birinci oldu. Kendisini, danışman hocamız Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak'ı tebrik ediyorum. Bu başarılar araştırma üniversitesi olmak için YÖK'e yaptığımız başvuruyu haklı çıkarttı. Üniversitemiz emin adımlarla yükseliş trendini devam ettiriyor. 40. yılımızı kutluyoruz. Üniversitemizi bilimin ışığında bir dünya üniversitesi yapma hedefli doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Doktora öğrencileri ve danışmanlarına tez çalışması için 35 bin lira destek veriyoruz. Akademisyenlerimize ciddi destekler veriyoruz."

Tez danışmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak da "Bir akademisyen olarak benim için en önemli çıktı, insan yetiştirmektir. Yetiştirdiğim öğrencilerimin yükselişini görmek ve onların ödül alması çok büyük bir gurur kaynağı. Dr. Berdan Ulaş'ın doktora tezinin ödüle layık görülmesi bana bu gururu yaşattı. Ödülün Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından verilmesi bizleri onurlandırdı." dedi.

Kıvrak, şunları kaydetti:

"Doktora süresince büyük bir emek ve özveriyle yaptığımız akademik çalışmalarla yakıt pili teknolojileri alanında çok kıymetli ve yüksek etki faktörlü yayınlarla bilimsel literatüre ciddi katkılarda bulunduk. Enerji alanında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ülkemizin en büyük hedeflerinden biri olan temiz enerji alanında önemli araştırmalara imza atıyoruz. Ülke olarak dünya çapında alternatif enerji teknolojileri konusunda söz sahibi olabilmek için gerekli altyapıya sahibiz ve dünya lideri olabilecek bir ülkeyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÖĞRETMENLER, KONTEYNERİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRETMENLER, KONTEYNERİ KÜTÜPHANEYE ...
Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "hayvan sevgisi" eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara "hayvan ...
Öğretmenler, konteyneri kütüphaneye dönüştürdü
YEREL HABERLER Öğretmenler, konteyneri kütüphaneye dönüştürdü
Başkale'de öğretmenler kullanılmayan konteyneri kütüphaneye dönüştürdü
YEREL HABERLER Başkale'de öğretmenler kullanılmayan konteyneri ...
Van'da öğrenciler öğretmenlerini şiir ve konfetilerle karşıladı
YEREL HABERLER Van'da öğrenciler öğretmenlerini şiir ve konfetilerle ...
Yolları köy okulunda kesişen çift Van'da omuz omuza görev yapıyor
YEREL HABERLER Yolları köy okulunda kesişen çift Van'da omuz omuza ...
(Görüntülü)FIRINCIDAN &#039;ÖĞRETMENLER GÜNÜ&#039; SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)FIRINCIDAN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' ...
Van'daki camilerin bahçesine oturma bankları bırakılıyor
YEREL HABERLER Van'daki camilerin bahçesine oturma bankları ...
Van'da yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Van'da yangın tatbikatı
Üniversite öğrencileri mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim görüyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri mantar üretim tesisinde ...
Özalp'ta tırın lastiklerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Özalp'ta tırın lastiklerinde çıkan yangını itfaiye ...
(Görüntülü)MERYEM ÖĞRETMEN, &#039;ÖĞRENCİLERİ ÜŞÜMESİN&#039; DİYE ODUN KIRIP, SOBA YAKIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERYEM ÖĞRETMEN, 'ÖĞRENCİLERİ ...
Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun kırıp, soba yakıyor
YEREL HABERLER Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun ...
Van'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 12 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 12 ...
Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma teknisyeni oldu
YEREL HABERLER Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma ...
Van Gölü koyları doğaseverleri ağırladı
YEREL HABERLER Van Gölü koyları doğaseverleri ağırladı
Van'da 915 düzensiz göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Van'da 915 düzensiz göçmen yakaladı
Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı
Sahneledikleri tiyatro oyununu trafik kazasında kaybettikleri meslektaşlarına ithaf ettiler
YEREL HABERLER Sahneledikleri tiyatro oyununu trafik kazasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.