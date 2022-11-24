Van'da lise öğrencileri emekli öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı

DMO, Sağlık Bakanlığı için 1.5 milyon doz kuduz aşısı alacak

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla evlerinde ziyaret ettikleri emekli öğretmenlere hediye etti.



Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okulda yürütülen Yazarlık Atölyesi Projesi kapsamında emekli öğretmenler için mektup yazdı.



Öğretmenler günü kapsamında emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret eden öğrenciler, yazdıkları mektupların yanı sıra çizdikleri resimler ile karanfilleri hediye etti, günlerini kutladı.



Öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere anılarını ve deneyimlerini anlattı.



Emekli öğretmen Rıfat Çalışkan, "25 yıl görev yaptım. Bugün öğrenciler ziyaretleriyle beni onurlandırdılar. Çok duygulandım. Eski günler canlandı gözlerimde. Öğrencilere teşekkür ediyorum. Hayatımın en kıymetli hediyelerini aldım. Bu duygunun tarifi yok." dedi.

Öğrencilerden Eda Temel de emekli olan öğretmenlerin gününü kutlamak istediklerini söyledi.



Atölyede yazılan mektupları ve çizilen resimleri emekli öğretmenlere ulaştırdıklarını belirten Temel, "Onları unutmadığımızı belirtmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Öğretmeler Günü'ne özel olarak kapılarını çaldık, tecrübelerini dinledik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.