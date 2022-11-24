MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Öğretmenler Günü mesajı

VAN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan, gücünü güvenden ve sevgiden alan kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretimin bir ülkenin geleceği için temel şart olduğunu belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, milletimizin fedakarlık abidesi olan değerli öğretmenlerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Öğrenmeye muhtaç olan insan hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren öğretmene ihtiyaç duyar. Öğretmen en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, ileri görüşlülüğüyle yol gösteren aynı zamanda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceği özveriyle hazırlayan sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplumun ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen çökmeye mahkum olur, daima geride kalır ve nihayetinde canlılık emarelerini kaybeder. Bir milletin yürütücü gücü olan öğretmenin toplumsal hayattaki önemini Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözüyle dile getirmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebedi aleme intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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