Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 18-24 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 8,6 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 8,62 gram eroin ve 41 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti", 11'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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