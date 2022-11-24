Van'da jandarmadan öğretmenlere ziyaret

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VAN (AA) - Van Jandarma Komutanlığı görevlileri, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesini ziyaret eden jandarma görevlileri, öğretmenlerle bir araya geldi.

Görevliler, öğretmenlerin gününü kutladı, öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi.

Öğretmenler de kendilerini unutmayıp ziyaret eden jandarma görevlilerine teşekkür etti.



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