Van'da 16 ayrı suçtan aranan 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, 16 ayrı suçtan aranan 29 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamında, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları genel bilgi toplama (GBT) sorgulamalarında 16 ayrı suçtan aranan 29 şüpheli hakkında işlem yaptı.

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