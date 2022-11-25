Van'da jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekipleri kadınlara çiçek hediye etti, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, şiddete uğrayan kadınları nasıl yardım alabilecekleri konusunda bilgilendiren ekipler, bu durumlarda ALO 183 hattı, KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezinden kolluk kuvvetlerine ulaşabileceklerini aktardı.



Ekipler, kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıttı, çiçek hediye etti.​​​​​​​



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