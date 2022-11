Antrenmanlarını izleyerek başladığı kick boksta Avrupa şampiyonluğuna yükseldi

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Van'da kuzeninin antrenmanlarından etkilenerek kick boksa başlayan ve bu sporda Avrupa şampiyonluğuna kadar yükselen Bedirhan Ersayar, yeni şampiyonluklara ulaşabilmek için çaba gösteriyor.

Sporculuk kariyerine jimnastikle başlayan, 5 yıl önce de kuzeninin antrenmanlarını izlerken kick boksa ilgi duyan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ersayar, antrenörlerinin verdiği çalışma programını aksatmadan uygulayarak kendini geliştirdi.

Türkiye şampiyonalarında da önemli dereceler elde eden 20 yaşındaki Ersayar, milli takım bünyesinde 15-24 Ekim 2021'de İtalya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da birinci oldu.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) 13-19 Kasım'da Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazanan genç sporcu, kariyerine yeni başarılar eklemek için ara vermeden çalışmalara başladı.

Antrenörlerinin belirlediği program dahilinde her gün antrenman yapan Ersayar, 2024 Paris Olimpiyatları ile dünya şampiyonasından da madalyayla dönerek başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.





- "Bayrağımızın dalgalanması büyük bir gurur"

Ersayar, AA muhabirine, antrenörlerinin dediğini yapıp azimle çalışarak büyük başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ülkeye yeni madalyalar kazandırmak için çalışmalarını aksatmadığını belirten Ersayar, şunları kaydetti:

"Kick boksta şu ana kadar 5 kez Türkiye şampiyonu oldum. Uluslararası şampiyonalarda da iki kez birinci, bir kez de üçüncü oldum. Yeni hedefim dünya şampiyonluğu ile 2024 Olimpiyatları. Bu başarıları elde etmek çok büyük mutluluk. Kürsüye çıktığınızda tarifi olmayan duygular yaşıyorsunuz. Onca ülke arasında İstiklal Marşı'mız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor. Bu büyük bir gurur. Bu yoldaki en büyük destekçim ailem. Her bakımdan çok desteklerini görüyorum. Her zaman arkamda durdular. Haklarını ödeyemem. Her gencin bir spor dalıyla ilgilenmesi gerekiyor."

Başarıya giden yoldaki en önemli unsurun disiplin olduğunu vurgulayan Ersayar, bugüne gelmesine katkı sunan antrenörlerine de teşekkür etti.





- Baba Ersayar: "Oğlumla gurur duyuyorum"

Baba Şerafettin Ersayar ise Bedirhan'ın küçüklüğünden bu yana spora ilgi duyduğunu ifade ederek, "Spora jimnastikle başladı, sonra yüzme, tekvandoya katıldı. Son olarak kick boksa gönül verdi. Bu alanda birçok başarı elde etti. Oğlumun ahlakı ve başarısıyla gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle dünya şampiyonu da olacak. Bizi tekrar gururlandıracağına, bayrağımızı dalgalandıracağına, İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyorum. Bedirhan'ı sonuna kadar destekleyeceğim." dedi.





- Antrenör Aydın: "Destek bekliyoruz"

Antrenör Barış Aydın da Bedirhan'ın genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attığını aktardı.

Van'da çok yetenekli sporcuların bulunduğunu dile getiren Aydın, "Sporcuları çok zor yetiştiriyorsunuz. Çok kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kimi zaman hem çalışıp hem okumak zorunda kalıyorlar. Bu durumlardan buralara gelmek büyük bir başarı. Bu sporcularımızın elinden tutulmasını istiyoruz. Maçlara gittiğimizde sponsor bulmakta zorlanıyoruz. İmkan verilirse birçok sporcu yetişir, ülkemizi en güzel şekilde temsil eder. Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Bunlardan biri de Bedirhan. Kısa sürede büyük başarılar elde etti. Bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





