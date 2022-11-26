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TDP Genel Başkanı Sarıgül Van'da basın toplantısı düzenledi:

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül Van'da basın toplantısı düzenledi:

VAN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluş amacı yurtta barış ve dünyada barıştır. Zaman zaman bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenlere karşı bayrağımızı ve toprağımızı korumak için gerekli çalışmaları yapmak durumundadır." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Sarıgül, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Van'ı ve sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi.

Van'da işsizlik sorununun yaşandığını ifade eden Sarıgül, kentin tarımda, hayvancılıkta, turizmde, sanayide, sınır ticaretinde çok iyi noktalara gelmesini istediklerini aktardı.

Türkiye Değişim Partisi olarak barıştan yana olduklarını aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluş amacı yurtta barış ve dünyada barıştır. Zaman zaman bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenlere karşı bayrağımızı ve toprağımızı korumak için gerekli çalışmaları yapmak durumundadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman savaş yanlısı bir ordu değil. Her zaman barış yanlısı bir ordudur. Umarım ki bayrağımıza, toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kara harekatı yapmak durumunda kalmaz. Bir şey söylemek isterim ki dünyanın neresinde savaş, huzursuzluk varsa arkasında ABD vardır."

Sarıgül, daha sonra Van F Tipi Kapalı Cezaevi önüne giderek burada da af talebini yineledi.

Parti olarak 9 Nisan'da genel af çağrısında bulunduklarını anımsatan Sarıgül, "Af talebimiz vicdani bir taleptir. Cezaevlerinde dünyaya gelen evlatlarımız var. Af talebimiz Türkiye'deki toplumsal barışı tekrar sağlayacak. Kardeşlik hukukunu yeni baştan tahsis edecek." diye konuştu.

Sarıgül, programlarının ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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