Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın hayata geçirilecek projeleri tanıttı

VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Belediye Meclis Üyeleri, 20 mahallenin muhtarı ve AK Parti İpekyolu ilçe yönetimiyle hayata geçirilecek projeleri tanıttı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde beraberindekilerle incelemelerde bulunan Aydın, sahil bandı, evlendirme köşkü, 2 bin kişilik spor salonu, halk kütüphanesi 60 kilometrelik imarlı yeni yol açılması, 100 bin metrekare asfalt serimi, 8 kulvarlı ve tribünlü atletizm pisti, Kale Park, Selimbey Parkı gibi birçok projenin bir kısmının bu yıl bir kısmının da gelecek yıl hizmete geçeceği müjdesini verdi.

Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birçok turistin bölgeye geleceğini belirten Aydın, başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için bölgenin önemli bir destinasyon olacağını ifade etti.



İran'dan birçok turistin kente geldiğine dikkati çeken Aydın, "30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Sahil banda projesinde yer alan parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Bataklık bir alanda çalışma yapmak zor. Bunların tamamının alt ve üstyapısını, yolunu, elektriğini, mekaniğini, sulamasını en ince ayrıntısına kadar düşündük." diye konuştu.



İlçenin tamamına hizmet etmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Aydın, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hemşerilerimize en iyi hizmetleri sunmanın gayretleri içindeyiz. İlçemizdeki yeşil alan eksikliğinin farkındayız. Büyük ölçekli projelerimizle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 'Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz' projeleri kapsamında yapacağımız Evlendirme Köşkü, pek çok özelliği ile evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. Van'da bir ilk olma özelliği taşıyor. İpekyolu bir anlamda şehrin kalbi konumunda. Ticaretin ve sosyal hayatın en yoğun yaşandığı yer İpekyolu ilçemiz. Kent merkezinde her gün onlarca kişi dünya evine giriyor. Evlendirme hizmetlerimizi kiraladığımız bir alanda veriyoruz. Bu özel günler için Şerefiye Mahallesi'nde 2 katlı, yaklaşık 150 kişilik nikah salonu yapmayı planladık. Yeni yuva kuracak olan çiftlerimizin nikah törenlerini unutamayacakları bir mekanda gerçekleştirmeleri için kokteyl alanı, takı ve etkinlik salonu, bir de gelin ve damat için fotoğraf stüdyosu olan modern ve şık bir mekan inşa edeceğiz."



8 kulvarlı pist ile bin kişilik yarı kapalı tribünün Yalı Mahallesi'nde hizmete gireceğini ifade eden Aydın, "İlçemizde spora ilgi duyan gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri yönünde büyük bir imkan sunmuş olacağız. Sportif aktivitelerin kesintisiz yapılacağı bu alanlarda 7'den 70'e tüm hemşerilerimiz faydalanabilecek. Bu projenin içinde 8 kulvarlı atletizm pisti, sırıkla atlama, disk ve çekiç atma, gülle atma, su engelli atlama, cirit atma alanı ve bin koltuklu tribün yer alacak. Projemizi bu yıl sonunda hemşerilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yol çalışmaları ile ilçenin çehresinin değiştiğini vurgulayan Aydın, "Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım ve drenaj yapım işi sezon boyunca titizlikle yürütüldü. İlçeye toplamda 45 kilometrelik yeni imarlı yollar kazandırıldı. İlçe sınırlarında bulunan 50 mahallenin tamamında asfalt kaplama, kilit parke taşı imalatı ve yeni açılan yollarla halkın hizmetine sunuldu. Yüz bin metrekare asfalt, 45 bin metrekare parke kilit taşı, 25 bin metrekare bordür, 20 bin ton yama çalışması yaptık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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