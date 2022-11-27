Van'da tarihi kümbetin silüetini bozan ağır hasarlı yurt binasının yıkımına başlandı

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VAN (AA) - Gevaş'taki önemli tarihi yapılardan Halime Hatun Kümbeti'nin silüetini bozan ve Van depreminde ağır hasar gören öğrenci yurdunun yıkımına başlandı.

Melik İzzeddin Şir tarafından 1300'lü yıllarda kızı Halime Hatun adına yaptırılan kümbetin arka kısmına 2008'de inşa edilen öğrenci yurdu, 2011'deki depremlerde ağır hasar gördü.

Halime Hatun Kümbeti'nin silüetini bozan ve ağır hasarlı olması nedeniyle uzun süredir atıl durumda kalan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Vali Yardımcısı Furkan Duman, "Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığından yıkım kararı alınarak buranın yıkılması istendi. Hem ağır hasar almış olması hem de buradaki Selçuklu mezarlığında bulunan kümbetin silüetini bozması sebebiyle burayı yıkacağız." dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise ilçe için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Kadim medeniyetimizin ölümsüz eserlerinden birisi olan kümbetin silüetine zarar veriyordu. Herkes yurdun yanlış bir yere inşa edildiğine dair şikayetlerini dile getiriyordu. Netice itibarıyla çok sağlıklı bir karar verildi. Bugün Gevaş için bence güzel bir gün çünkü Selçuklu kümbetimiz eski görünümüne kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından iş makinalarıyla binanın yıkımına başlandı.

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