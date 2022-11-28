Van'da farklı suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 21-27 Kasım'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 24 yıl hapis cezası bulunan 9 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 7 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, 2 tabanca, av tüfeği, 23 fişek ve 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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