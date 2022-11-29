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Kız çocuğunun karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı

AA

Kız çocuğunun karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Van'da çeşitli şikayetlerle hastaneye götürülen 15 yaşındaki kız çocuğunun karnında tespit edilen 7,5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu, karnındaki şişkinlik, halsizlik ve bulantı nedeniyle ailesi tarafından kentteki Lokman Hekim Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen kız çocuğu, ailesinin de onayıyla ameliyata alındı.

Hastane Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Veli Avcı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ağahan Han tarafından yapılan ameliyatta, çocuğun karın bölgesinden 30 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre genişliğinde ve 7,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Çocuk yaşlarda nadir görüldüğü belirtilen kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

- "Hastanın durumu iyi"

Doç. Dr. Avcı, AA muhabirine, hastanın aşırı karın şişkinliği, iştahsızlık, bulantı ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye getirildiğini söyledi.

Hastanın yapılan tetkiklerinde karnında uzunluğu 30, genişliği ise 25 santimetre olan kitle tespit ettiklerini belirten Avcı, şu bilgileri verdi:

"Aile şikayetin son bir haftada olduğunu bize iletti. Sonuçlarda da büyük bir kitle olduğunu gördük. Gerekli hazırlıkları yaparak hastayı ameliyata aldık, yaklaşık iki saat sürdü. Başarılı bir şekilde çıkardığımız kitleyi incelenmek üzere patolojiye gönderdik. Çıkacak sonuçlara göre tedavi yöntemine karar vereceğiz. Hastanın durumu şu an iyi."

Avcı, çocuk yaştaki hastalarda bu tür vakalara ender rastlandığına işaret ederek, "Bu kist çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülür. 12 yıllık çocuk cerrahıyım. Bu vakadan çok az gördüm. 7,5 kilogramlık kitlenin içinde kıl, kemik, yağ hücresi ve sıvı vardı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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