Van'da tekstil sektöründe istihdam sayısının 20 bine çıkarılması hedefleniyor

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, bir yıl içinde tekstil sektöründe çalışan işçi sayısını 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Organize sanayi bölgesinde (OSB) inşaatı devam eden tekstil kent fabrikalarında incelemelerde bulunan Balcı, yatırımcılardan da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balcı, OSB'de iş insanlarının ve işçilerin üretime katkı sunmak için canla başla çalıştığını söyledi.

Her zaman üretimin ve istihdamın yanında olduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"OSB'de Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Valiliğimizin iş birliğiyle yaptığımız 6 tekstil fabrikamız bitti. 10 fabrikamız da iş insanlarımız tarafından yaptırılıyor. İnşallah 9 fabrikanın daha temelini birkaç ay içinde atmış olacağız. Toplam 25 tekstil fabrikamız olacak. Hedefimiz de inşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar Van'da tekstilde çalışan işçi sayısını 20 bine çıkarmak. Van büyük bir potansiyel barındırıyor. Bunu gerçekleştireceğiz, istihdama da çok büyük katkı sağlayacağız."

Yatırım yapmak isteyenlerin işlerini kolaylaştırdıklarını aktaran Balcı, "Biz de canla başla çalışıyoruz. İşçilerimiz alın teri ile yağmurda, çamurda, toprakta çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Onları destekliyoruz. İstidam probleminin çözümüne de bu fabrikalar çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

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