Van'ın Gürpınar ilçesinden çıkarılan kömür birçok kente gönderilecek

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde açılan maden ocağından çıkarılan kömür, tesislerde işlenerek birçok kente gönderilecek.



İlçede kurulan tesiste gazetecilere açıklama yapan Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, ülkenin önemli bir kömür ocağını, madencilikte bölgenin en gelişmiş tesisini Van'a kazandırdıklarını söyledi.

Bölgenin en önemli linyit yataklarından biri olduğunu belirten Ürüm, buradan çıkarılan kömürün evsel anlamda 5-6 bin kalori değerine kadar yükseldiğini aktardı.



Bütün çalışmaları tamamladıklarını, üretim planlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Ürüm, şöyle konuştu:



"Kısa süre içinde tam kapasite ile önce ilimize, sonra bölgemize daha sonra ülkemize çok güzel bir yatırım kazandıracağız. 2023'te daha büyük rezervlerle karşılaşmayı umuyoruz. Burada üretilen kömür, Rusya'dan ithal ettiğimiz kömürün muadili. Kalori değeri Türkiye standartlarının çok üzerinde olup yılda 300 bin ton kömür üretmeyi hedefliyoruz. Tesiste 200'ün üzerinde kişi çalışıyor. Gelecek yıl sayıyı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Doğu’da olmayan bir tesisi bölgemize kazandıracağız. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek süreçte daha büyük projelerle, büyük yatırımlarla kapasitemizi artıracağız. Şu anki tahmini rezervimiz maksimum düzeyde çalışsak bile 10 yıl boyunca yeterli kapasitededir. En kısa zamanda Van'dan tutun, İç Anadolu ve Marmara bölgelerine kadar kömür sevkiyatımız olacak. Burada üretilen kömür, Türkiye standartlarının çok üzerinde olduğu için özellikle sanayi sektörü bu kömüre ilgi gösteriyor."



Bartın'daki maden ocağı kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Ürüm, "Ocağımız açık bir işletme. Tünele girmiyoruz. İş makineleri ve kamyonlarla çıkardığımız bir kömür ve çevreye zarar vermiyor. Kömürü çıkardığımız zaman belli alanlar oluşturuyoruz. O kömürü çıkardıktan sonra tekrar üzerini kapatıp, doğaya kazandırıyoruz. Ağaçlar ekiyoruz, tarım yapılacaksa tarım arazisi haline getiriyoruz. O alanda işimiz bittiği an üzerini tekrar kapatıp eskisinden daha verimli hale getiriyoruz." diye konuştu.

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