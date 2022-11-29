Van Büyükşehir Belediyesi hayvanların su ihtiyacını terfi merkeziyle çözdü

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesi Günyüzü Yaylası'nda hayvanların içme suyu sıkıntısını kurduğu terfi merkeziyle çözüme kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sunacak projeler hayata geçiriliyor.



Çiftçilerin talepleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten belediye, kırsal mahallelerde bulunan arazilerde hayvanların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için sondaj çalışması yapıyor.



Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Özalp ilçesi Günyüzü Yaylası'nda geçen yıl tamamlanan sondaj çalışmalarında 124 metre derinlikte suya ulaştı.

Daha sonra açılan kuyuya terfi merkezi inşa eden ekipler, enerji ihtiyacının karşılanması için de 24 güneş paneli yerleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Sinan Hakan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, terfi merkezinden sıvatlara ilk suyu verdi.

Arazilerinin susuz ve kurak olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Nafiz Erol, yayladaki hayvanları su ihtiyacı için akşam mahalleye getirdiklerini daha sonrada tekrar yaylaya çıkardıklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erol, "Su yaylada ayağımıza kadar geldi. Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı' ve emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

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