Bitlis'teki cinayetin zanlısı Van'da yakalandı

VAN (AA) - Bitlis'te 5 gün önce silahla vurulmuş halde bulunan kişinin katil zanlısı, Van'da jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Kırkdönüm Mahallesi'nde 25 Kasım'da silahla vurulmuş halde bulunan M.Ç'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma yapıldı.
Kimliği belirlenen cinayet zanlısı H.A, Bitlis ve Van Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışması sonucu Van Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.