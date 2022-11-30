Van'da kırsal mahallelerdeki okullara oyun parkları kuruluyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki okullara oyun parkı kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okullara oyun parkları kuruluyor.

Şu ana kadar 67 mahalleye oyun parkı kuran ekipler, 33 mahalleye daha oyun parklarının kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.



Tuşba Özkaynak İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ümran Altun, projenin çocukları olduğu kadar kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Daha önce okullarında park ve eğlence alanı olmadığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu durum çocuklar için olumsuzluk yaratıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi köyümüzün okul bahçesine park yaptı. Öğrencilerim parkı görünce çok sevindi. Öğretmenler de parkın yapılmasına mutlu oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Daha önce oynayacakları bir parkın olmadığını dile getiren 8 yaşındaki Salih Elagöz ise "Çok mutlu olduk. Arkadaşlarımla burada oynamak çok zevkli. En çok kaydıraktan kaymayı sevdim. Köyümüze yapılan park için teşekkür ederim." dedi.

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