Van Emniyet Müdürlüğünden TOMA'ların su ve yakıtıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama:

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) su ve yakıtının karşılanmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "29 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan sözde bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında 'TOMA'nın suyunu VASKİ, yakıtını kayyum, parasını halk ödüyor' başlıklı haberlerin yer aldığı" belirtildi.



Akaryakıt ihtiyacının, 1 Temmuz 2021'den itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/e maddesine göre Devlet Malzeme Ofisi tarafından anlaşma yapılan firma üzerinden, merkezi bütçeden müdürlüğe gönderilen ödenekle karşılandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu tarihten önce ise müdürlüğümüzce yapılan ihaleler ile karşılanmış, haberde bahsi geçen ve akaryakıt alındığı belirtilen firmadan herhangi bir akaryakıt alımı yapılmamıştır. Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Toplumsal Olaylara Müdahale araçlarının su ihtiyaçları, müdürlüğümüz yerleşkelerinde bulunan su şebekesinden karşılanmakta ve faturaları düzenli olarak VASKİ'ye ödenmektedir. 2021-2022'de müdürlüğümüz birimlerinin su gideri olarak VASKİ'ye toplam 2 milyon 171 bin 351 lira 67 kuruş ödeme yapılmıştır. Ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarımız tarafından ilimiz merkezinde çıkan 2021 yılında 27, 2022 yılında 23 irili ufaklı yangına müdahale edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için özverili bir şekilde görev yapan teşkilatımızı yıpratmaya yönelik yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.