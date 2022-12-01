Özalp'ta ihtiyaç sahibi 5 aileye yeni ev yaptırıldı

VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 5 aileye, yeni yaptırdığı evlerin anahtarlarını teslim etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, barınma yardımı kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan ve evleri yıkılmak üzere olan 5 aile için yeni ev inşa etti, 3 evi de onardı.

Evlerinin anahtarını teslim alan vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.

Evleri inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.



Vakfın hizmetlerinin son dönemde çeşitlendiğini aktaran Nasır, "Artık insanlara her alanda katkı sağlayan, muhtaç durumdaki vatandaşın sosyal sorunlarını gideren bir kurum halini aldı. Evleri tamamlanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Kaymakamlık ve vakıf olarak bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm köylerimizde yeniden bir tarama yaparak muhtaç durumdaki kişilere ulaşarak sağlıklı bir ortamda yaşamalarını veya desteklenmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

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