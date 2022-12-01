Saray kız futbol takımı Van'da düzenlenen turnuvada üçüncü oldu

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VAN (AA) - Saray ilçesinde Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kız futbol takımı Van'da düzenlenen turnuvada üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul spor faaliyetleri kapsamında 13 ilçeden takımların katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Van Atatürk Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiyle karşılaştı.



Müsabakayı kazanan Saray ekibi turnuvayı üçüncülükle tamamladı.



Okul Müdürü Turan Karaman, sporcuları ve öğretmen Mithat Kar'ı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

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