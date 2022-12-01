Özalp'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin kontrolden çıkan kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçenin Bağrıaçık Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan 65 HD 729 plakalı kamyonete, arkadan gelen Necmettin Denk yönetimindeki otomobil çarptı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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