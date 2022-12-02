Van'da park, bahçe, cadde ve kavşaklara 54 bin lale soğanı dikildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında park, bahçe, cadde ve kavşakları renklendirecek 54 bin lale soğanı dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin estetik açıdan daha iyi bir görünüme kavuşması için peyzaj çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, soğanlı bitkilerin dikimini yaptı.

Ekipler, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki işlek caddeler başta olmak üzere park, bahçe ve kavşaklara 54 bin lale soğanının dikimini gerçekleştirdi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl içinde kent geneline 700 bin mevsimlik çiçek, 10 bin ağaç ve 180 bin çalı grubu dikimi yaptı.

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