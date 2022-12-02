Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince bir ayda yürütülen çalışmalarda 21 bin 888 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-30 Kasım tarihleri arasında "tütün mamulleri ve makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçakçılığı" soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 21 bin 888 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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