Van'da uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen kişi yakalandı

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VAN (AA) - Van'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapse çarptırılan hükümlü gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışma sonucu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan K.P, Erciş ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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