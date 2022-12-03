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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi ile Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Toplum Yaşam Merkezindeki etkinliğe Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Salih Akman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Okul Müdürü Recep İpek ile öğrenciler katıldı.

Duman, engellilere yönelik etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Başkan Akman ise 3 Aralık'ın Engelliler Günü olarak kutlanmasının toplumda bir farkındalık oluşturmak ve engellilerin sorunlarına dikkat çekmek adına önemli olduğunu söyledi.

Belediye olarak engellilerin ev dışında daha fazla zaman geçirmeleri için tüm imkanları sunduklarını vurgulayan Akman, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimize onlarca akülü ve tekerlekli sandalye dağıttık. Bir vatandaşımızın rahat bir şekilde dışarıya çıkması için evine engelli asansörü yaptık. Bazı engelli kardeşlerimizin evlerinin önüne salıncak kurduk. Asfalt ve kilitli parke taşı yaptığımız mahallelerimizde özel durumlu kardeşlerimizin rahatlıkla dışarı çıkmalarını sağlamak adına kendilerine pozitif ayrımcılık yaparak kapılarının önüne kadar bu hizmetimizi götürüyoruz."

Engellilere imkan verildiği takdirde topluma en az diğer vatandaşlar kadar yararlı olabileceklerini, bunun en güzel örneğinin Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı olduğunu belirten Akman, "Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımız bizlere hiçbir şeyin kendilerine engel olmadığını en güzel şekilde gösterdi." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yapılan etkinliklerden dolayı oluşan hassasiyetin engellilerin hayatına olumlu yansıması dileğinde bulunan Tuşba Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Recep İpek ise "Bu günün tüm engellilerin hayatında kolaylaştırıcı çalışmaların yapıldığı günün başlangıcı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Etkinliğin ardından öğrencilere hediyeler verildi. ​​​​​​​



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