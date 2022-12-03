VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Say, mesajında, herkesin günlük hayatlarının bir anında engellilik durumuyla karşı karşıya kalabileceğini unutmaması gerektiğini belirtti.



Her alanda engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Say, şunları kaydetti:



"Edremit Belediyesi olarak geçen yıl 3 Aralık'ta hayata geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile bireylerimiz ve ailelerimiz için ciddi bir sorunu ortadan kaldırdık. 10 atölyenin yer aldığı ve yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli merkezimiz, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Böyle bir merkez, Edremit'te bir ilk. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ilçemizde çok ciddi bir boşluğu doldurdu. Daha önce çocuklarımızı TOKİ'den, mahallelerden diğer ilçelere taşıyorduk. Fiziksel ortamı olan bu yeri tadilattan geçirdik, atölyeleri oluşturduk, istihdam konusunda da Halk Eğitimi ve Milli Eğitim müdürlüklerimiz de büyük bir özveri ile destek verdi. Büyük bir eksiği dolduran merkezimiz de engelli bireylerimiz her alanda gelişimler göstererek, güzel çalışmalara imza atmaktadırlar. Kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevdikleri ile sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum."

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