İpekyolu Belediyesinin kursları başladı

VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince 16 branşta verilen kurslarda 240 öğrenci ücretsiz eğitim alıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 7-18 yaş arasındaki bireylere yönelik düzenlenen kurslar başladı.
Katılımcılar, resim, ebru, ahşap yakma, el sanatları, bilgisayar kursu, İngilizce, piyano, gitar, erbane, keman, tiyatro ve drama kurslarında eğitim alıyor.
2021-2022 yılı sezonunda açılan kurslara katılan 6 öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye hak kazandı.
İlçe sınırlarında ücretsiz olarak başlatılan kurslar sezon boyunca devam edecek.