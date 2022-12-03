İpekyolu Belediyesinin kursları başladı

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VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince 16 branşta verilen kurslarda 240 öğrenci ücretsiz eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 7-18 yaş arasındaki bireylere yönelik düzenlenen kurslar başladı.

Katılımcılar, resim, ebru, ahşap yakma, el sanatları, bilgisayar kursu, İngilizce, piyano, gitar, erbane, keman, tiyatro ve drama kurslarında eğitim alıyor.

2021-2022 yılı sezonunda açılan kurslara katılan 6 öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye hak kazandı.



İlçe sınırlarında ücretsiz olarak başlatılan kurslar sezon boyunca devam edecek.

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