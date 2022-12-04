Bedensel engelli genç, tekerlekli sandalyeleri onararak ailesine katkı sunuyor

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VAN (AA) - Van'da yaşayan 28 yaşındaki bedensel engelli Senar Gül, kendisi gibi engellilerin bozulan akülü ve tekerlekli sandalyelerinin onarım ve bakımını yapıyor.



İpekyolu ilçesinde 3 yıl önce atölye açarak tamir işine başlayan Gül, elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sunuyor.

Kullandığı tekerlekli sandalyesini tamir etmeye çalışırken bu işe başladığını anlatan Gül, "Kentte tamirci bulmakta zorluk yaşıyorduk. Küçük yaşlardan bu yana elektrikli soba ve ocak tamiri de yapıyorum. Daha sonra tekerlekli sandalye tamiriyle ilgilenmeye başladım. Kendi imkanlarımla tamir atölyesi açtım. Şu anda hem normal hem de akülü tekerlekli sandalyelerin tamirini yapıyorum. Arkadaşlarıma faydalı olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Çevre il ve ilçelerden de getirilen tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptığını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"İşe ilk başladığımda kimseden ücret almıyordum. Atölyenin kirası, masrafları ve fatura giderleri artınca cüzi miktarda ücret almaya başladım. Burası evimiz gibi. Tekerlekli sandalyesini getirenlerle tanışıyor, sohbet ediyor, çay içiyoruz. Boş zamanlarımızı genelde burada değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımın en ufak sorununda yardımına koşmaya çalışıyorum. Bitlis, Muş, Hakkari gibi illerden de tekerlekli sandalyesini tamire getirenler oluyor. Engellilerin topluma kazandırdıklarının görülmesi lazım. Her insan engelli adayıdır. Bizi ayakta tutan gayretimiz ve çabamız oluyor."



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