Van'da 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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