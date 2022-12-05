Van'da farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 45 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 28 Kasım-4 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 27 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 79 yıl hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 7 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, 2 tabanca, fişek ve kılıç ele geçirildi.

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