Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı silah, mühimmat, sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 13 operasyonda, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 321 fişek, 6 tarihi eser sikke, 1020 paket sigara, 90 litre etil alkol, 158 cep telefonu, 6 sahte pasaport ve ses ile görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.