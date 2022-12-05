Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı silah, mühimmat, sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 13 operasyonda, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 321 fişek, 6 tarihi eser sikke, 1020 paket sigara, 90 litre etil alkol, 158 cep telefonu, 6 sahte pasaport ve ses ile görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.