Özalp Kaymakamı Nasır, başarılı sporcuyu kabul etti

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VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Nasır, bilek güreşinde derece yapan Ferhat Tapkan'ı kabul etti.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim il müdürlükleri tarafından düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında mücadele eden Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ferhat Tapkan, Gençler A50 kilogram erkek kategorisinde sol kolda il şampiyonu, sağ kolda da il ikincisi oldu.

Sporcu Tapkan'ı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas'ı kabul eden Nasır, gençlerin boş vakitlerini sporla değerlendirmelerin önemli olduğunu söyledi.

Sporcuya başarı dileyen Nasır, "İlçemizdeki gençlerin boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla Kaymakamlık olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle açılan kurslarda gençler spor yaparak hem yeteneklerini geliştiriyor hem de boş vakitlerini daha faydalı şeylerle değerlendiriyor. Bölge müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazanan öğrencimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Tapkan ise "Bölge müsabakalarında iyi bir derece elde ederek Türkiye birincisi olmak istiyorum. Milli takım bünyesinde de başarılar elde etmeyi hedefliyorum." dedi.

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