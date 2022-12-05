Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler Mahallesi'ndeki ADEM'i ziyaret etti

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VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler Mahallesi'ne açılan Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Edremit Kaymakamlığınca açılan ADEM'deki kursiyerle bir araya gelen, taleplerini dinleyen Say, eksikler konusunda imkanlar doğrultusunda kursiyerlere yardımcı olacaklarını belirtti.



Merkezde kreşin bulunmasının kursiyerler için avantaj olduğunu aktaran Say, "Bu merkezde annelerimiz, teyzelerimiz, genç kızlarımız el emeği, göz nuru ile birçok ürün üretiyor. İnşallah belediye olarak eksikler noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Köprüler ADEM Kordinatörü Edanur Durgun ise merkezlerinin iki aydır hizmet verdiğini bildirerek kalıcı olması temennisinde bulundu.

Kadınlara faydalı işler yapmayı hedeflediklerini ifade eden Durgun, "Merkezimiz yeni olmasına rağmen 60'a yakın kursiyerimiz var. El sanatlarından, dikiş, nakışa, Kur'an kursundan okuma yazmaya kadar birçok alanda eğitim veriyoruz, seminerler düzenliyoruz. Merkez bünyesinde kurduğumuz kreşimiz de kursiyerlerin daha rahat bir ortamda çalışmasına olanak sağlıyor." dedi.

Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin de ADEM'in mahalleli kadınların sosyalleşmelerine katkı sunduğunu, meslek öğrenmelerini sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Say'a, belediye başkan yardımcıları Ercan Kısacık, Abdullah Ekinci ile Belediye Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya eşlik etti.

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