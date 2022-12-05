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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü

AA

Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde okulda kalbi duran 14 yaşındaki lise öğrencisi, doktorlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

İlçeye bağlı Çaldıran Anadolu Lisesi'nde baygınlık geçiren Hilal Rojda Demir, haber verilmesi üzerine okula giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbi durduğu tespit edilen Demir, doktorlar ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü.

Demir'in ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar veren doktorlar, mesafenin uzak olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine Van'dan giden ambulans helikoptere alınan Demir, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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