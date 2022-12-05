Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde okulda kalbi duran 14 yaşındaki lise öğrencisi, doktorlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

İlçeye bağlı Çaldıran Anadolu Lisesi'nde baygınlık geçiren Hilal Rojda Demir, haber verilmesi üzerine okula giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbi durduğu tespit edilen Demir, doktorlar ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü.

Demir'in ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar veren doktorlar, mesafenin uzak olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine Van'dan giden ambulans helikoptere alınan Demir, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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