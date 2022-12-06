Van'da 2 bin öğrenciye 11 bin yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı

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VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 2 bin öğrenciye 11 bin kaynak kitap dağıtıldı.



İlçedeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Hz. Muhammed'e ilk inen emrin "oku" olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitime verilen önemin AK Parti hükümetleri döneminde arttığını belirten Arvas, şunları kaydetti:

"İnancımızın temeli sağlamdır. Yalana, kötülüğe asla tenezzül etmeyiz. Uyuşturucu, hırsızlık gibi kötü alışkanlıklar gençlerimizin semtinden geçmemeli. İlmimizi inancımızla harmanlayarak hedefimize ulaşmak için gayret göstermemiz, insanlık için faydalı işleri yapmamız gerekiyor. Bugünün gençliği çok şanslı. 20 yıl önce ilimizdeki okullaşma oranı yüzde 40'ın altındaydı. AK Parti iktidarıyla bu oran yüzde 98'in üzerine çıktı. Gençlerimiz gelecekleri, inançları ve devletleri için çalışmalıdır."

Belediye Başkanı İsmail Say ise öğrenci dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini kaydetti.

Ayrım yapmadan tüm öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Say, "İlçede eğitim gören 2 bin öğrenciye kaynak kitaplarını teslim ettik. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için kaynak kitaplar ile soru bankaları çok değerlidir. Göreve geldiğimizde ilçede etüt merkezi, kütüphane, sürekli eğitim merkezi ve millet kıraathanesi yoktu. İlçe halk kütüphanesi vardı, o da kapalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunların tamamını ilçemize kazandırdık. Elimizden geldikçe velilerimizin ve öğretmenlerimizin yükünü azaltmaya, okullarımızın fiziki şartlarını düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.





















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