Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde, baz istasyonundan jeneratör çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Edremit ilçesinde baz istasyonundaki jeneratörün çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.
Yürütülen teknik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramada hırsızlığa konu malzemeler ele geçirildi, 5 olayın aydınlatılması sağlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hırsızlık olayını gerçekleştiren E.E. ve M.C.A tutuklandı.