İpekyolu'nda "Eğitim ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında "Eğitim ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Aydın, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen toplantıda, kentte son yıllarda eğitim-öğretim alanında önemli mesafelerin katedildiğini söyledi.

İlçede güvenli bir eğitimin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında yapılan çalışmalar arasında en kapsamlı ve önemli projelerden biri Etüt Van Projesi'dir. Proje kapsamında kurs merkezlerimizde öğrencilere eğitim veriliyor. İlimizin akademik başarısını 5 yıl içinde ilk 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrenciler öğretmenlerden ders alma imkanı buluyor. Öğrencilere seviyelerine uygun ücretsiz kaynak desteği sağlıyoruz. Alanında uzman kadroların görev yaptığı etüt merkezlerinde proje süresince akademik sınavlara yönelik başarı odaklı eğitim ve eğitim koçluğu desteği veriliyor. Belirli periyotlarla deneme sınavlarının yapıldığı merkezlerimizde öğrenciler çok sayıda test çözme imkanı buluyor."

Jandarma ile Emniyet Müdürlüğü personelinin brifingiyle devam eden toplantıya, okul idarecileri, öğretmenler ve Şerif Onat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli katıldı.

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