Van'da yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, boş olan yazlık evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Ekipler, yerleri tespit edilen şüphelileri çaldıkları malzemelerle gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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