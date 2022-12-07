Van'da kar etkili oldu

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VAN (AA) - Van'da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, 2 mezra yolu kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah da etkisini sürdüren kar nedeniyle ağaç ve araçların üzerinde kar birikti.

Yüksek kesimlerde ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

Araç sahipleri de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İpekyolu ilçesine bağlı iki mezra yolu da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.





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