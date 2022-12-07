Van'da 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphaneleri kurulacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ülkede bir ilki gerçekleştirerek 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphanesi kuracaklarını söyledi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, Van'a gönderilen 97 bin 500 kitap, 13 ilçedeki kütüphanelere dağıtıldı.

İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törene katılan Balcı, kitapları inceledi, kütüphane müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balcı, gazetecilere, "Kitabın yeni başkenti Van" sloganıyla okuma kültürüne katkı sunmak, özellikle çocukların iyi bir okuyucu olmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kütüphane yapımlarından, kitap alımlarına, kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesine kadar birçok güzel iş yaptıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz, ilçelerdeki kütüphanelerimize 97 bin 500 kitap gönderdi. Van'daki kitap sayımız 230 bin civarında. Yaklaşık olarak yüzde 50 artırmış oluyoruz. 100 bine yakın kitap alımı yapacağız. İl ve ilçe halk kütüphanelerinde kitap varlığımızı yüzde 100 artırmış olacağız. Bunu çok önemsiyorum. Nitelikli kültür sahibi olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olmak gerekir. Nitelikli bilgi sahibi olmanın en güzel yolu da kitap okumaktır. Her çocuğun yemek yemek gibi su içmek gibi kitap okumaya da özel vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin imkanlarını bu konuda harcamaktan, vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için kullanmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

- "Öğrencileri çok güzel kitaplarla buluşturacağız"

Eğitime, bilgiye, bilime, kitaba dost idareci olduğunu, okuma faaliyetlerini çok önemsediğini ifade eden Balcı, "Bir yıl içinde 13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesini yapmış olacağız. Böylece okuma kültürünün çocukken kazanılmasına katkı sağlamış olacağız. Bu Türkiye'de de bir ilk. Van'ı, bütün ilçelerinde bebek ve çocuk kütüphanesi olan bir il haline getiriyoruz."



Okuma alışkanlığının çocukken elde edilmesi gerektiğini dile getiren Balcı, "Tarihi bir mekanı Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla restore ederek İl Halk Kütüphanesine dönüştürdük. Yeni bir Halk Kütüphanesi daha yapıyoruz. 254 okul kütüphanesini yeniden yaptık. Birkaç ay içinde 1 milyona yakın kitap temin edeceğiz. Ana sınıfındaki çocukları, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini çok güzel kitaplarla buluşturacağız. Van'ımız Türkiye'mizin incisi, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve hepsinden de kıymetlisi insanıyla önemli bir ilidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.