Van'da 13 ilçedeki 67 okulun öğretmenler odası yenileniyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 67 ilk ve ortaokulun öğretmenler odasını yeniliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, İpekyolu'nda 15, Edremit'te 10, Tuşba'da 10, Erciş'te 5 ve diğer ilçeler de 3'er ilk ve ortaokulunun öğretmenler odası yeni bir görünüme kavuşturuluyor.
Öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan öğretmen odalarına mobilyanın yanı sıra bilgisayar, televizyon da bırakılıyor.
Öğretmenler, desteğinden dolayı Balcı ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.