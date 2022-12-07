Van'da 13 ilçedeki 67 okulun öğretmenler odası yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 13 ilçedeki 67 okulun öğretmenler odası yenileniyor

AA

Van'da 13 ilçedeki 67 okulun öğretmenler odası yenileniyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 67 ilk ve ortaokulun öğretmenler odasını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, İpekyolu'nda 15, Edremit'te 10, Tuşba'da 10, Erciş'te 5 ve diğer ilçeler de 3'er ilk ve ortaokulunun öğretmenler odası yeni bir görünüme kavuşturuluyor.

Öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan öğretmen odalarına mobilyanın yanı sıra bilgisayar, televizyon da bırakılıyor.

Öğretmenler, desteğinden dolayı Balcı ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi
Van'da 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphaneleri kurulacak
YEREL HABERLER Van'da 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphaneleri ...
Bakanlıktan Van'ın 13 ilçesine 97 bin 500 kitap desteği
YEREL HABERLER Bakanlıktan Van'ın 13 ilçesine 97 bin 500 kitap ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 ÖĞRENCİ YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: ...
Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
YEREL HABERLER Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci ...
Van'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Van'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi ...
Van'da kar etkili oldu
YEREL HABERLER Van'da kar etkili oldu
(Görüntülü)MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ; ÖĞRENCİLER KAR ALTINDA OKULLARINA GİTTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ; ...
VAN MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ; ÖĞRENCİLER KAR ALTINDA OKULLARINA GİTTİ
YEREL HABERLER VAN MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ; ÖĞRENCİLER KAR ...
Van merkeze mevsimin ilk karı düştü; öğrenciler kar altında okullarına gitti
YEREL HABERLER Van merkeze mevsimin ilk karı düştü; öğrenciler kar ...
Van'da yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da yazlık evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ...
Van'da yazlık evlerden hırsızlığa suçüstü; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da yazlık evlerden hırsızlığa suçüstü; 5 gözaltı
(Görüntülü) KALBİ DURAN HİLAL, KALP KRİZİNDEN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALBİ DURAN HİLAL, KALP KRİZİNDEN ÖLEN ...
40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli ...
Kalp masajıyla hayata döndürülen lise öğrencisi müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp masajıyla hayata döndürülen lise öğrencisi ...
İpekyolu'nda "Eğitim ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER İpekyolu'nda "Eğitim ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli ...
Van'da 2 bin öğrenciye 11 bin yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da 2 bin öğrenciye 11 bin yardımcı kaynak kitabı ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA 2 HASTANIN KARNINDAN 25 VE 30 SANTİMLİK KİTLE ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA 2 HASTANIN KARNINDAN 25 VE 30 ...
(Görüntülü) 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLEN LİSELİ HİLAL KURTARILAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA ...
Van'da 2 hastanın karnından 25 ve 30 santimlik kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER Van'da 2 hastanın karnından 25 ve 30 santimlik kitle ...
40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı
YEREL HABERLER 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli ...
Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Van'da kalbi duran lise öğrencisi doktorların ...
(Görüntülü) LİSELİ HİLAL 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİSELİ HİLAL 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.