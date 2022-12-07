Van'da 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında çuvala gizlenmiş 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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