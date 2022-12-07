Çatak'ta 1367 öğrenci ücretsiz yemek imkanından faydalanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde 1367 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.



Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, gazetecilere, ilçede eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek hizmetinin sunulduğunu belirtti.



Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara da ara öğün verildiğini belirten Sancaklı, şunları kaydetti:



"İlçemizde 1367 öğrencimize yemek hizmeti veriyoruz. Bakanlığımız imkanlarıyla mutfaklarımızda lezzetli yemekler çıkıyor. Şube müdürlerimiz ile sıklıkla yemekhanelerde denetimler yapıyoruz. Öğrencilerimiz verilen hizmetten memnun. Bu durum bizi mutlu ediyor."



Okul Müdürü Şener Öcal ise yemeklerin belirlenen saatlerde aksamadan öğrencilere servis edildiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.