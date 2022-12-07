Özalp'ta "Van Tarihi Dijitalleştiriliyor" projesinin sergisi açıldı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Van Tarihi Dijitalleştiriliyor" projesi kapsamında kentteki yerel gazetelerin yıllar önceki manşetlerinin yer aldığı sergi açıldı, sempozyum düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki serginin açılışında konuşan Proje Koordinatörü ve Tarih Öğretmeni Hüseyin Bakır, fotoğrafladıkları ve dijital arşivini oluşturdukları eski gazete manşetlerinin sergisini açtıklarını söyledi.

Bakır, amaçlarının "Van ve Özalp tarihi" adıyla dijital arşiv oluşturmak olduğunu ifade etti.

Serginin gezilmesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bekir Koçlar ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Obuz ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Topuz'un konuşmacı olarak katıldığı sempozyum düzenlendi.

Programa okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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